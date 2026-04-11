Samsun'da sosyal medyadan terör propagandasına iki gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir inşaatta işçi olarak çalışan 20 yaşındaki M.S.Ş. ile 19 yaşındaki N.Y., sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayında terör propagandası yaptı.

Yayını izleyen kullanıcıların tepkilerine rağmen şüphelilerin yayına devam ettiği belirtildi.

KULLANICILARIN İHBARI SONRASI GÖZALTINA ALINDILAR

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kullanıcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü hesaplarını etiketleyerek durumu yetkililere bildirdi.

İhbarlar üzerine harekete geçen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelileri çalıştıkları inşaatta gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.