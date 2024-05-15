Hakkari'de çıkan yangın korkuttu

İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çatma köyünde yaşayan Zafer Canan’ın evinde yangın çıktı.
Çatma köyünde yaşayan Canan ailesinin evinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü mutfak tüpü alev aldı.
Yangın kısa sürede söndürüldü: Faciadan dönüldü
Mutfak tüpünden kaynaklanan yangını fark eden Canan ailesi hemen Yüksekova Belediyesinin itfaiye müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine köye giden ekipler kısa sürede yangını söndürürken, ailenin faciadan döndüğü öğrenildi.
Canan ailesi ise yardımlarına koşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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