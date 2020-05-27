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    Hakkari'de Mehmetçik'in mangal ziyafeti

    Vatan nöbetindeki Mehmetçik, mangal ziyafeti yaptığı anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 12:40
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    Hakkari'de Mehmetçik'in mangal ziyafeti

    Türkiye koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, Mehmetçik'in vatan nöbeti sürüyor.

    Ailelerine hasret, vatan nöbeti tutup terörle mücadele eden askerler, çoğu bayramı da sevdiklerinden uzak geçiriyor.

    MEHMETÇİK'İN MANGAL ZİYAFETİ

    Hakkari'de birbirlerine sıkıca kenetlenen Mehmetçik, mangal ziyafeti yaptı.

    Taşları birleştirerek yaktıkları ateşte et pişiren askerler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Hakkari'de Mehmetçik'in mangal ziyafeti

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