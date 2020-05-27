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- Hakkari'de Mehmetçik'in mangal ziyafeti
Hakkari'de Mehmetçik'in mangal ziyafeti
Vatan nöbetindeki Mehmetçik, mangal ziyafeti yaptığı anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.
- Haber Merkezi
- 27.05.2020 - 12:40
Türkiye koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, Mehmetçik'in vatan nöbeti sürüyor.
Ailelerine hasret, vatan nöbeti tutup terörle mücadele eden askerler, çoğu bayramı da sevdiklerinden uzak geçiriyor.
MEHMETÇİK'İN MANGAL ZİYAFETİ
Hakkari'de birbirlerine sıkıca kenetlenen Mehmetçik, mangal ziyafeti yaptı.
Taşları birleştirerek yaktıkları ateşte et pişiren askerler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Hakkari'de Mehmetçik'in mangal ziyafeti