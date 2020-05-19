Hakkari'de terk ettikleri evden 60 yılan çıktı

Şu ana kadar evlerinden 60 yılan çıkan aile, belediye ekiplerinin de ilaçlama yaptığı evlerine dönmek için yardım bekliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasıyla beraber korku dolu günler yaşamaya başladı.

Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını belirterek, yetkililerden yardım istemişti.

EVİ TERK ETTİKLERİ GÜNDEN BERİ 60 YILAN YAKALANDI

Yılanlar nedeniyle 5 mayıs tarihinde evlerini terk eden aile, Davut Ateş'in ağabeyinin evine yerleşti.

Bu tarihten sonra her gün eve giderek yılanları kontrol eden aile üyeleri, şu ana kadar yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını belirtti.

"YETKİLİLERDEN YARDIM ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Yaklaşık 2 haftadır akrabalarının evinde yaşayan Ateş ailesi, kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini ve evlerine dönmeyi istediklerini belirtti.

Ailenin yerleştiği evin sahibi Ağabey Sabri Ataş, "Şu ana kadar evden 60 yılan çıkardık. Kardeşimin ailesiyle birlikte yaşıyoruz ve zor durumdayız. Evin her tarafından yılanlar çıkıyor. Çocukların psikolojileri bozuldu. Hayırseverlerden ve devlet yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz." dedi.

"BELEDİYE EKİPLERİ İLAÇLAMA YAPTI"

Yılanların çıkması üzerine evlerini terk ettiğini belirten Sanya Ataş ise çaresiz kaldıklarını söyleyerek, "Çocuklarım ve hasta olan eşimle birlikte perişan olduk. Yılanlardan dolayı evimize giremiyoruz. Şu an kadar evden 60 yılan çıkarıldı. Her gün evi kontrol ediyoruz. Şu ana kadar sadece belediye ekipleri evimizde ilaçlama çalışması yaptı. Ancak hiçbir gelişme olmadı. Çaresiz durumdayız." dedi.