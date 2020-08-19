Hakkari'de terörden temizlenen bölgelerde tarım başladı

Mehmetçik'in terör örgütünün cirit attığı bölgeyi temizlemesiyle, Hakkarililer 25 yol sonra tarıma başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Hakkari artık terör ile değil tarım ve turizmle gündeme geliyor...

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçenin terör örgütünün baskıları ile boşaltılan köyleri ve mahalleleri de yeniden canlanıyor.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'nın Dutluca ve Bey mahalleleri de bunlardan biri.

25 YIL SONRA TARIMA DÖNDÜLER

Yaklaşık 25 yıl önce terör örgütünün baskılarına dayanamayarak yaşadıkları toprakları terk ederek ilçe ve kent merkezlerine yerleşen Bey ve Dutlucalılar, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonların ardından topraklarına geri dönmeye başladı.

DEVLET DESTEK VERDİ

Vatandaşlar, geri dönmek isteyince, Çukurca Belediyesi de destek verdi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 2 mahallenin yolu düzeltilip yeniden ulaşıma açılırken, içme ve sulama suyu sıkıntıları da yapılan çalışmalarla giderildi. Belediyenin sağladığı destekle terk ettikleri ve özlem duydukları topraklarına geri dönen vatandaşlar, yıllar önce yaptıkları gibi yine fasulye, pirinç, buğday ve susam yetiştirmeye başladı. Teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle birlikte geri dönerek toprağa yeniden hayat vermeye başlayan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşıyor.























