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    Hakkari'deki destek ödemeleri evlere götürülüyor

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal yardım alan hanelere tanımlanan bin 100 TL’lik destek ödemesi, evlere teslim ediliyor.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 09:35
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    Hakkari'deki destek ödemeleri evlere götürülüyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bin 100 TL’lik destek ödemesi, hak sahibi vatandaşlara teslim ediliyor.

    Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları üzerine merkez ve ilçelerinde engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinde kolaylık sağlanıyor.

    Vefa Destek Grupları, PTT personelleri ve güvenlik güçleri tarafından hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

    VATANDAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

    Uygulama karşısında sevinçlerini dile getiren vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

    Hakkari deki destek ödemeleri evlere götürülüyor #1

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