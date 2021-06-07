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    Hakkari'nin beton bloklar arasında gizlenen 50 kilo esrar ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kenarında bulunan beton bloklar arasında gizlenen 2 çuval dolusu yaklaşık 50 gram esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 19:19
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 19:35
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    Hakkari'nin beton bloklar arasında gizlenen 50 kilo esrar ele geçirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı etkin mücadele sürdürüyor.

    Jandarma ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nün Dereiçi Mezrası'nda uyuşturucu olduğu ihbarı alındı.

    2 ÇUVAL DOLUSU 50 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    İhbar üzerine, mezraya operasyon düzenleyen jandarma, yol kenarındaki beton blokları arasında gizlenen 2 çuval dolusu 49 kilo 918 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hakkari nin beton bloklar arasında gizlenen 50 kilo esrar ele geçirildi #1

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