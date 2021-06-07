Hakkari'nin beton bloklar arasında gizlenen 50 kilo esrar ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kenarında bulunan beton bloklar arasında gizlenen 2 çuval dolusu yaklaşık 50 gram esrar ele geçirildi.
- DHA
- 07.06.2021 - 19:19
- Güncelleme : 07.06.2021 - 19:35
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı etkin mücadele sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nün Dereiçi Mezrası'nda uyuşturucu olduğu ihbarı alındı.
2 ÇUVAL DOLUSU 50 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
İhbar üzerine, mezraya operasyon düzenleyen jandarma, yol kenarındaki beton blokları arasında gizlenen 2 çuval dolusu 49 kilo 918 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.