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Haliç Köprüsü'nde 1 ay boyunca yol çalışması yapılacak

Haliç Köprüsü'nde 1 ay boyunca yol çalışması yapılacak

Haliç Köprüsü'nün bakım ve onarımı için 1 ay sürecek bir yol çalışması başlatıldı. Köprüde trafiğe neden olan çalışma havadan görüntülendi.