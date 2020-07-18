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- Haliç Köprüsü'nde 1 ay boyunca yol çalışması yapılacak
Haliç Köprüsü'nde 1 ay boyunca yol çalışması yapılacak
Haliç Köprüsü'nün bakım ve onarımı için 1 ay sürecek bir yol çalışması başlatıldı. Köprüde trafiğe neden olan çalışma havadan görüntülendi.
- DHA
- 18.07.2020 - 11:33
İstanbul'da Haliç Köprüsü, 1 aylık bir yol bakım ve onarım çalışmasına girecek.
18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları, 4 aşamada tamamlanacak.
ŞERİTLER BİRER HAFTA ARA İLE KAPATILACAK
İlk etabı gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı.
İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.
Haliç Köprüsü'nde 1 ay boyunca yol çalışması yapılacak - VİDEO
ÇALIŞMA ANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
1 ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.