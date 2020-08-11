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- Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar 14 Ağustos'ta bitecek
Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalar 14 Ağustos'ta bitecek
Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları, 4 gün sonra sona erecek.
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 09:35
- Güncelleme : 11.08.2020 - 09:35
Haliç Köprüsü'nde, ilk bölümü tamamlanan derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasının ikinci etabı devam ediyor.
Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi 7 gün boyunca kapalı olurken, trafik akışı ise tek şeritten sağlanıyor.
SON 4 GÜN
Bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 karayolunda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşıyor.
Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.
Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu