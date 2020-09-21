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    Haliç’te kirlilik 2 aydır aynı durumda

    Eski günlerinden eser kalmayan Haliç'in kirliliği, su altı kamerası ile görüntülendi.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 11:24
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    Haliç’te kirlilik 2 aydır aynı durumda

    İstanbul Haliç’teki kirlilik, İBB yetkilileri tarafından yalanlanmış, oluşan görüntünün alglerden kaynaklandığı ileri sürülmüştü.

    Aradan geçen 2 aya rağmen kirlilik gitmedi.

    GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

    Haliç’teki çevre katliamı, hem havadan drone ile hem de su altı kamerası ile görüntülendi.

    Bir zamanlar balıkların yüzdüğü Haliç’in dibinde, şimdi göz gözü görmüyor…

    Haliç su altı kamerası ile görüntülendi İZLE

    EYÜP CİVARI TAMAMEN KARARDI

    Dipteki bu kirlilik görenleri şaşkına çevirirken, havadan çekilen görüntüler ise Haliç’in Eyüp civarının neredeyse karardığını gözler önüne serdi.

    Yeterli bakım yapılmadığı öne sürülen Haliç’in ne zaman eski günlerine döneceği merak konusu…

    Haliç’te kirlilik 2 aydır aynı durumda #1

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