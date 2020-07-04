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    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı

    Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Balat'ta bir grup yat partisi düzenledi. Parti sahil güvenlik ekipleri tarafından sonlandırıldı.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 21:10
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    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #1

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarındaki sınırlandırmalar nedeniyle, eğlence sektöründe yeni arayışlar başladı. Fakat bu yeniliklerde kurallar hiçe sayılıyor.

    İstanbul'un Fatihilçesi Balat sahiline dün saat 22.00 sıralarında 2 farklı yat yanaştı.

    Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi.

    Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra boğaza açıldı.

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #2

    EKİPLER PARTİYİ SONLANDIRIP AYRILDI

    Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yanaştı.

    Yatta bir süre parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi.

    Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #3

    TEKNE VE YATLAR GECE KULUBÜ OLDU

    Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı İstanbul'da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürüyor.

    Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar boğaza açılıyor, saatler gece yarısını geçtikten sonra da parti veriliyor.

    Organizatörler "Vip Yat Parti", " Efsane Yat Parti" paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden müşteri topluyor. Tekne ve yatlarda Dj performanslarının yanı sıra dans ve oryantal gösterileri de sunuluyor.

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #4

    TEKNEDE SOSYAL MESAFESİZ PARTİ

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde de Boğaz'a açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilerde onlarca kişi koronavirüse aldırış etmeden eğleniyor.

    Koronavirüsle ilgili hiç bir kural ve tedbir ise gözetilmiyor. Partiye katılanların sosyal medya da yayınladıkları görüntülerde tüm kuralların hiçe sayıldığı ancak  partiye katılan bazı kişilerin maskelerini çenesine taktıkları görülüyor.

     


    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #5

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #6



    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #7

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #8

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #9

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #10

    Haliç'te yat partisini durduran ekipler ceza yazmadı #11

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