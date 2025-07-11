Hangi köpek ne kadar yaşıyor? İşte köpek ırklarının yaşam süreleri

Evcil hayvan sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan “köpekler ne kadar yaşar?” sorusu, artık bilimsel verilerle yanıt buldu.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, popüler köpek ırklarının ortalama yaşam süresini ortaya koydu.
Araştırmada, Birleşik Krallık'ta milyonlarca evcil hayvan hakkında bilgi toplayan Royal Veterinary College'ın VetCompass veri sistemi kullanıldı.
Beş yıl içinde yaşamını yitiren 30.563 köpekten rastgele seçilen örnekler üzerinden yapılan analizler, ırklara göre yaşam süresi farklarını gözler önüne serdi.
İşte en popüler 17 köpek ırkının ortalama yaşam süresi:
1. Jack Russell Terrier: Ortalama 12,72 yıl
2. Yorkshire Terrier: Ortalama 12,54 yıl
3. Border Collie: Ortalama 12,10
4. Springer Spaniel: Ortalama 11,92 yıl
5. Labrador Retriever: Ortalama 11,77 yıl
6. Staffordshire Bull Terrier: Ortalama 11,33 yıl
7. Cocker Spaniel: Ortalama 11,31 yıl
8. Shih Tzu: Ortalama 11,05 yıl
9. Alman Çobanı: Ortalama 10,16 yıl
10. Boxer: Ortalama 10,04 yıl
11. Beagle: Ortalama 9,85 yıl
12. Husky: Ortalama 9,53 yıl
13. Çihuahua: Ortalama 7,91 yıl
14. Amerikan Bulldog: Ortalama 7,79 yıl
15. Pug: Ortalama 7,65 yıl
16. İngiliz Bulldog: Ortalama 7,39 yıl
17. Fransız Bulldog: Ortalama 4,53 yıl