Hangi köpek ne kadar yaşıyor? İşte köpek ırklarının yaşam süreleri

Evcil hayvan sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan “köpekler ne kadar yaşar?” sorusu, artık bilimsel verilerle yanıt buldu.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, popüler köpek ırklarının ortalama yaşam süresini ortaya koydu.

Araştırmada, Birleşik Krallık'ta milyonlarca evcil hayvan hakkında bilgi toplayan Royal Veterinary College'ın VetCompass veri sistemi kullanıldı.

Beş yıl içinde yaşamını yitiren 30.563 köpekten rastgele seçilen örnekler üzerinden yapılan analizler, ırklara göre yaşam süresi farklarını gözler önüne serdi.

İşte en popüler 17 köpek ırkının ortalama yaşam süresi:

1. Jack Russell Terrier: Ortalama 12,72 yıl

2. Yorkshire Terrier: Ortalama 12,54 yıl

3. Border Collie: Ortalama 12,10

4. Springer Spaniel: Ortalama 11,92 yıl

5. Labrador Retriever: Ortalama 11,77 yıl

6. Staffordshire Bull Terrier: Ortalama 11,33 yıl

7. Cocker Spaniel: Ortalama 11,31 yıl

8. Shih Tzu: Ortalama 11,05 yıl

9. Alman Çobanı: Ortalama 10,16 yıl

10. Boxer: Ortalama 10,04 yıl

11. Beagle: Ortalama 9,85 yıl

12. Husky: Ortalama 9,53 yıl

13. Çihuahua: Ortalama 7,91 yıl

14. Amerikan Bulldog: Ortalama 7,79 yıl

15. Pug: Ortalama 7,65 yıl

16. İngiliz Bulldog: Ortalama 7,39 yıl

17. Fransız Bulldog: Ortalama 4,53 yıl