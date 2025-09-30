Hasadı başladı: Avrupa’dan talep yağıyor, kilosu 20 TL’den satılıyor

Adana ve çevresinde limon hasadı resmen başladı. Turunçgiller Kesim ve İhracat Tarihleri Belirleme Komisyonu’nun Mayer ve Enterdonat cinsi limonlarda 25 Eylül itibarıyla hasada izin vermesiyle, Çukurova’daki limon bahçelerinde sezon açıldı.

Yurt içi ve Avrupa’dan yoğun talep gören limonlar için işçiler, bahçeye girip ilk hasadı türkü eşliğinde gerçekleştirdi. Üreticiler, kışın yaşanan don olayları ve haziran ayında çiçeklenme dönemindeki aşırı sıcakların meyve oluşumunu olumsuz etkilediğini belirtti. Bu nedenle rekolte bu yıl düşük kaldı.

Geçen yıl bahçede 1 TL’ye alıcı bulan Mayer cinsi limon, bu sezon 20 TL’den satışa sunuluyor. Enterdonat cinsi limon ise 5 TL’den alıcı bulurken, bu yıl fiyatı 30-35 TL’ye kadar yükseldi.

REKOLTE DÜŞÜK, FİYAT YÜKSEK

35 dönümlük arazide üretim yapan Berkant Balım, bu yıl rekoltenin ciddi şekilde düştüğünü belirtti.

“Normalde 100 tona yakın ürün alabiliyorduk ama bu yıl 24 ton çıktı. Geçen yıl 3 bin ton ihracat yaparken bu yıl bin tona ulaşabilirsek şanslı sayacağız. Rekolte kaybımız çok yüksek. Limon dalında fiyatlar yüksek seyrediyor. Geçen yıl Mayer cinsi limon 1-2 TL’ye kadar düşmüştü, bahçede kalan olmuştu. Bu yıl Mayer cinsi 20-25 TL, Enterdonat cinsi ise ihracata 30-35 TL bandında bahçeden alıcı buluyor. Avrupa ülkeleri özellikle Rusya ve Polonya’dan yoğun talep gösteriyor. Fiyatların artması bekleniyor ancak işçilik ve gümrük masrafları da üreticiye yük oluyor” dedi.

Bahçelerde hasat yapan işçiler de, kışın yaşanan don olayları nedeniyle verimin geçtiğimiz yıllara oranla oldukça düşük olduğunu söyledi. İlk kesimlerde türkü söyleyerek mesaiye başlayan narenciye işçilerinden Hatice Duran da zorlu sezonun başladığını belirtti.