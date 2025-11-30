Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzden 70'i geçti

- Hasanlar Barajı, etkili olan yağışlarla birlikte doluluk oranını yüzde 70'in üzerine çıkardı.
- DSİ ekipleri, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle çalışmalarını hızlandırdı.
- Kapasite artırma faaliyetleri ve beklenen yağışlarla barajın doluluk oranının yüzde 100'ü aşması bekleniyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Geçtiğimiz yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve yağışsızlık nedeniyle su seviyesinin yüzde 20'lere kadar gerilediği barajda, son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 70'i geçti.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölgedeki çalışmalarına da hız verdi.
DOLULUK ORANININ YÜZDE 100 SEVİYESİNİ GEÇMESİ BEKLENİYOR
Barajın su tutma kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan genişletme ve taş kırma faaliyetleri devam ediyor.
DSİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yürütülen kapasite artırma çalışmaları ve kış aylarında beklenen yağışlarla birlikte, barajdaki doluluk oranının önümüzdeki süreçte yüzde 100 seviyesini aşması öngörülüyor.