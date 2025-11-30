Abone ol: Google News

Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzden 70'i geçti

Düzce'de, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Hasanlar Barajı, bölgede etkili olan yağışlarla birlikte yeniden dolamaya başladı. Barajın doluluk oranı yüzde 70'i geçti.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 11:06
  • Hasanlar Barajı, etkili olan yağışlarla birlikte doluluk oranını yüzde 70'in üzerine çıkardı.
  • DSİ ekipleri, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle çalışmalarını hızlandırdı.
  • Kapasite artırma faaliyetleri ve beklenen yağışlarla barajın doluluk oranının yüzde 100'ü aşması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve yağışsızlık nedeniyle su seviyesinin yüzde 20'lere kadar gerilediği barajda, son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 70'i geçti.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölgedeki çalışmalarına da hız verdi. 

DOLULUK ORANININ YÜZDE 100 SEVİYESİNİ GEÇMESİ BEKLENİYOR 

Barajın su tutma kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan genişletme ve taş kırma faaliyetleri devam ediyor.

DSİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yürütülen kapasite artırma çalışmaları ve kış aylarında beklenen yağışlarla birlikte, barajdaki doluluk oranının önümüzdeki süreçte yüzde 100 seviyesini aşması öngörülüyor.

