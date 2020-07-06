Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor

Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor

Bursalı hat kalemi ustası, el işçiliğiyle yaptığı kalemleri tanesi 175 liradan Hindistan'a satıyor.

Bursalı Sedat Dilman tarafından yapılan hat kalemleri, dünyanın birçok ülkesinde büyük rağbet görüyor.

El sanatları ustası, el işçiliğiyle ağaç ve kemikten yapılan hat kalemlerini 5 ile 25 dolar arasında değişen fiyatlarla başta Hindistan olmak üzere dünyanın farklı bir çok ülkesine ihraç ediyor.

KAPIŞILIYOR

Dünya çapında tanınan ustanın el işçiliğiyle yaptığı hat kalemleri ise adeta kapışılıyor.

2 AY SONRAYA GÜN VERİYOR

Günde sayılı kalem yapabilen usta, gelen yoğun talepten dolayı 2 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor. 10 metrekarelik dükkanında tek başına kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı canlandırıp dünyaya tanıtan ustanın, el işleri her kesim tarafından takdirle karşılanıyor.

DEĞERLİ AĞAÇLARDAN YAPIYOR

Hat kalemi yapmaya 8 yıl önce başladığını ifade eden Sedat Dilman, "El işçiliğiyle hat kalemleri yapıyorum. Yapmış olduğum kalemlere talep çok fazla. Bu kalemleri değerli ağaçlar ve kemik uçlu olarak yapıyorum. Bu kalemleri hattalar, hat öğrencileri, yurt içi ve dışından hat sanatına gönül vermiş kişiler tercih ediyor. Yapmış olduğum kalemleri 4 kıtaya gönderdim." dedi.

GÜNDE EN FAZLA 10 ADET YAPABİLİYOR

Günde en fazla 10 adet kalem yapabildiğini söyleyen Dilman, "Bu kalemler el işçiliği olduğu için günde en fazla 10 tane üretebiliyorum. Bu kalemleri yurt dışına tanesini 5 ile 25 dolar arasında satıyorum. Özellikle koronavirüs sürecinde kalemlere büyük rağbet oldu. İşlerimiz yüzde yüz arttı, 2 ay sonraya gün veriyoruz." dedi.