Dolar
6.8629
0.0466%
Euro
7.7566
0.3713%
Altın
1776.77
0.0963%
Borsa
117507.73
1.5198%
G. Altın
392.162
0.0068%
Bitcoin
63143.83
0.5719%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor

    Bursalı hat kalemi ustası, el işçiliğiyle yaptığı kalemleri tanesi 175 liradan Hindistan'a satıyor.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 09:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor #1

    Bursalı Sedat Dilman tarafından yapılan hat kalemleri, dünyanın birçok ülkesinde büyük rağbet görüyor.

    El sanatları ustası, el işçiliğiyle ağaç ve kemikten yapılan hat kalemlerini 5 ile 25 dolar arasında değişen fiyatlarla başta Hindistan olmak üzere dünyanın farklı bir çok ülkesine ihraç ediyor.

    KAPIŞILIYOR

    Dünya çapında tanınan ustanın el işçiliğiyle yaptığı hat kalemleri ise adeta kapışılıyor.

    Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor #2

    2 AY SONRAYA GÜN VERİYOR

    Günde sayılı kalem yapabilen usta, gelen yoğun talepten dolayı 2 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor. 10 metrekarelik dükkanında tek başına kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı canlandırıp dünyaya tanıtan ustanın, el işleri her kesim tarafından takdirle karşılanıyor.

    Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor #3

    DEĞERLİ AĞAÇLARDAN YAPIYOR

    Hat kalemi yapmaya 8 yıl önce başladığını ifade eden Sedat Dilman, "El işçiliğiyle hat kalemleri yapıyorum. Yapmış olduğum kalemlere talep çok fazla. Bu kalemleri değerli ağaçlar ve kemik uçlu olarak yapıyorum. Bu kalemleri hattalar, hat öğrencileri, yurt içi ve dışından hat sanatına gönül vermiş kişiler tercih ediyor. Yapmış olduğum kalemleri 4 kıtaya gönderdim." dedi.

    Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor #4

    GÜNDE EN FAZLA 10 ADET YAPABİLİYOR

    Günde en fazla 10 adet kalem yapabildiğini söyleyen Dilman, "Bu kalemler el işçiliği olduğu için günde en fazla 10 tane üretebiliyorum. Bu kalemleri yurt dışına tanesini 5 ile 25 dolar arasında satıyorum. Özellikle koronavirüs sürecinde kalemlere büyük rağbet oldu. İşlerimiz yüzde yüz arttı, 2 ay sonraya gün veriyoruz." dedi.

    Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor #5

    Hat kalemleri dünyanın dört bir yanına gidiyor #6

    Görüş Bildir