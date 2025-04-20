Hatay'da hurdacı dükkanı alevlere teslim oldu
İHA

Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan hurdacı dükkanında yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlere teslim olan hurdacı dükkanını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangından dolayı hurdacı dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar