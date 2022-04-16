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    • Hatay'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine iniş yaptı

    Hatay'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine iniş yaptı

    Hatay'da 'Turizm Haftası' kutlamalarında gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, anıt alanına inmek isterken kontrolünü kaybedince protokolün üzerine doğru iniş yaptı. Kazada, yaralanan olmadı.
    • 16.04.2022 - 01:27
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    Hatay'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine iniş yaptı

    İskenderun ilçesinde, 'Turizm Haftası', Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

    Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile bölge halkı katıldı.

    Kontrolünü kaybetti protokolün üzerine indi

    Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kurumu (THK) flamasını taşıyan yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı. Amanos Dağları'ndan havalanan 2 paraşütçü, kentin semalarında bir süre süzüldükten sonra tek tek inişe geçti.

    DHA'nın haberine göre, ilk inen paraşütçü, inişini başarıyla gerçekleştirdi. 2'nci paraşütçü ise Anıt Alanı girişinden alçalıp hızla süzülmeye başladı. Kontrolünü kaybeden paraşütçü, törendeki protokolün üzerine indi.

    Hatay'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine iniş yaptı - Video

    Yaralanan olmadı

    Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin de yardımıyla paraşüt toparlandı. Tören kaldığı yerden devam etti.

    Hatay da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine iniş yaptı #1

    Hatay da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine iniş yaptı #2

    Hatay da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine iniş yaptı #3


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