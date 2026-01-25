Hatay'da kuyuya düşen vatandaş yaralandı

- Hatay'da bir vatandaş, şantiye alanındaki açık kuyudan kurtarıldı.
- İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
- Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
Hatay’da Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde şantiye alanında bulunan ve üzeri açık unutulan kuyuya bir vatandaş düştü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı şahıs kontrol amaçlı hastanede tedavi altına alındı.