Hatay'da liseliler depremzedelerin borçlarını kapattı

Hatay’ın Narlıca Mahallesi’nde bulunan Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan ayında örnek bir dayanışma gösterdi.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan zimem defteri geleneğini yaşatmak isteyen öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek toplam 30 bin TL’yi Narlıca’da bulunan 3 bakkala bağışladı.

DEPREMZEDELERİN BORCU KAPATILDI

Böylece 10 depremzede ailenin borcu kapandı.

Bakkal defterini yakan öğrenciler, hem mahalle sakinlerinin hem de bölge halkının gönlünü fethetti.

“HARÇLIKLARIMIZLA TOPLADIK, GÜZEL BİR HAYIR YAPTIK”

Öğrencilerden İsmail Açıkel, yaptıkları yardımın detaylarını paylaştı:

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen zimmem defteri geleneğini yaşatmak için mahalle bakkalımıza geldik. Bakkalımızdaki borcu ödedik.Toplamda 10 ailenin 30 Bin TL'lik borcunu ödedik. Bu para öğrenci arkadaşlarımın kendi harçlıklarından biriktirdikleriyle toplandı.

Güzel bir ayda güzel bir hayır işlediğimiz ve bunu kendi cebimizden karşıladığımız için mutluyuz.

DEPREMZEDELERE SESSİZ DESTEK

Öğrencilerden Hüseyin Algaç da duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

6 Şubat depreminden etkilenen ailelerin borçlarını ödemeye geldik. İnşallah bu hayrımız devam edecek. Üstümden bir yük kalktığını hissediyorum ve mutluyum. Kimin borcunu ödediğimizi bilmiyoruz, ne alan ne de veren birbirini gördü, güzel bir duygu.

BAKKAL DA MUTLU

Mahalle bakkalı Necla Güllü, öğrencilerin davranışını takdir etti:

Öğrencilerimiz depremden beri borcunu ödeyemeyen birkaç ailemizin borcunu ödediler.

Öğretmenlerinden, ailelerinden böyle evlatlar yetiştirdikleri için Allah razı olsun. Müşterilerimiz borçları ödendiği için mutlu oldular.