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    Hatay'da rip akıntısına kapılan anne ve kızı kurtarıldı

    Samandağ ilçesinde, rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 19:11
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    Hatay'da rip akıntısına kapılan anne ve kızı kurtarıldı #1

     

    Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik Sahili'nde serinlemek için denize giren, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu anne ve kızı rip akıntısına kapıldı.

    VATANDAŞLAR KURTARDI

    Suda çırpınan anne-kız vatandaşlar tarafından denizden kurtarılarak sahile götürdü.

    İhbar üzerine sahile gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından anne-kızı hastaneye kaldırdı.

    Hatay'da rip akıntısına kapılan anne ve kızı kurtarıldı #2

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