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- Hatay'da rip akıntısına kapılan anne ve kızı kurtarıldı
Hatay'da rip akıntısına kapılan anne ve kızı kurtarıldı
Samandağ ilçesinde, rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.
- DHA
- 01.07.2020 - 19:11
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik Sahili'nde serinlemek için denize giren, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu anne ve kızı rip akıntısına kapıldı.
VATANDAŞLAR KURTARDI
Suda çırpınan anne-kız vatandaşlar tarafından denizden kurtarılarak sahile götürdü.
İhbar üzerine sahile gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından anne-kızı hastaneye kaldırdı.