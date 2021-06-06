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    Hatay'da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

    Hatay'da Yayladağı Barajı'na serinlemek için giren 14 yaşındaki kız çocuğu R.Ö. boğuldu.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 00:17
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    Hatay'da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

    Hatay'ın Yayladağı ilçesine piknik yapmak için ailesiyle baraj gölüne giden 14 yaşındaki yabancı uyruklu R.Ö. serinlemek için suya girdi.

    R.Ö.'nün sudan çıkmadığını fark eden ailesi durumu jandarma ve CANKUR ekiplerine bildirdi.

    SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

    Olay yerine gelen dalgıçlarca yapılan aramada, R.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

    R.Ö.'nün cansız bedeni sudan çıkartılarak, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu #1

    Hatay da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu #2

     

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