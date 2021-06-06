Hatay'da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Hatay'da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Hatay'da Yayladağı Barajı'na serinlemek için giren 14 yaşındaki kız çocuğu R.Ö. boğuldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine piknik yapmak için ailesiyle baraj gölüne giden 14 yaşındaki yabancı uyruklu R.Ö. serinlemek için suya girdi.

R.Ö.'nün sudan çıkmadığını fark eden ailesi durumu jandarma ve CANKUR ekiplerine bildirdi.

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Olay yerine gelen dalgıçlarca yapılan aramada, R.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

R.Ö.'nün cansız bedeni sudan çıkartılarak, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.