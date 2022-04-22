Haberler

İç Haber

Hatay'da sürü halindeki sokak köpekleri bir kişiye saldırdı

Hatay'da sürü halindeki sokak köpekleri bir kişiye saldırdı

Hatay Samandağ'da sürü halinde gezen sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.