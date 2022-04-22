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    Hatay'da sürü halindeki sokak köpekleri bir kişiye saldırdı

    Hatay Samandağ'da sürü halinde gezen sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 22.04.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 19:23
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    Hatay'da sürü halindeki sokak köpekleri bir kişiye saldırdı

    Hatay'ın Samandağ ilçesindeki köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor.

    Bölgeye araçlarla getirilip bırakılan onlarca köpek, bölgede bulunan yollarda ve mahallede vatandaşlara sorun yaşatıyor.

    Sürü halinde gezen köpekler bir kişiye saldırdı

    İHA'nın haberine göre, sokak köpeklerinin araçla ilçeye getirilip bırakılması kameralara yansırken sürü halinde gezen köpeklerin mahallede yaşayan bir vatandaşa saldırı anı ise saniye saniye kaydedildi.

    Vatandaşlar sokak köpekleri için yetkililerden çözüm bekliyor.

    Hatay'da sürü halindeki sokak köpekleri vatandaşları korkutuyor VİDEO

     

    Hatay da sürü halindeki sokak köpekleri bir kişiye saldırdı #1

    Hatay da sürü halindeki sokak köpekleri bir kişiye saldırdı #2

    Hatay da sürü halindeki sokak köpekleri bir kişiye saldırdı #3


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