Hatay'da Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini düzenlendi

Türkiye'nin tek Ermeni yerleşim yeri Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıfköy Mahallesi olarak biliniyor.
Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Noel ayinine mahallede yaşayan Ermeni vatandaşları katılım gösterdi.
VATANDAŞLARA EKMEK VE SU İKRAMI
Noel ayini Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetildi.
Ayinde ilahiler okundu, dualar edildi ve mumlar yakıldı.
Vatandaşlara ekmek ve su ikram edildi.
Vakıflı Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, Ermeni Kilisesi geleneklerine göre İsa Mesih'in doğuşunu kutladıklarını söyledi.
"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN 3 AYLARININ MÜBAREK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Bayramın barış ve mutluluk getirmesini temenni eden Çapar, şu sözleri sarf etti:
Mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl geçirelim. Bu hafta Müslüman komşularımızın mübarek üç aylarına girdik ve Regaip kandillerini kutladık. Müslüman kardeşlerimizin 3 aylarının mübarek olmasını mutlu ve huzurlu üç aylarını geçirmemizi temenni ediyorum.
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