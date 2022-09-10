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Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza

Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza

Hatay'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan A.V.'ye 250 bin TL tazminat ile 4 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.