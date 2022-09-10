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    Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza

    Hatay'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan A.V.'ye 250 bin TL tazminat ile 4 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.
    • 10.09.2022 - 18:18
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    Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza

    Hatay'ın İskenderun- Arsuz ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında bulunan yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Dörtyol DKMP Şefliği ekipleri ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    22 kilo yaban keçisi eti ele geçirildi

    Keçi avcısı olduğu belirlenen A.V.'nin evi jandarma tarafından arandı. Yapılan aramada 21.8 kilogram yaban keçisi eti ve 1 adet AK 47 piyade tüfeği ele geçirildi.

    254 bin lira ceza

    Gözaltına alınan A.V., yaban keçisi avladığını itiraf etti. A.V.'ye 250 bin TL tazminat ve 4 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

    Hatay da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza #1


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