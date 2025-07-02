Hatay'da yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor..

Son olarak Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alınırken, Hatay Valiliği'nden bir açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının 30 Haziran'da başladığını ve bugün saat 12.00 itibarıyla soğutma çalışmalarına geçildiği belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin, Antakya ilçesi Karaali, Üçgedik, Oğlakören, Alazı ve Anayazı mahallelerinde gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25'İ AZ HASARLI, 4'Ü AĞIR HASARLI BAĞIMSIZ BÖLÜM TESPİT EDİLDİ"

Ekiplerimizce ilgili mahallelerimizde 597 bağımsız bölümde inceleme gerçekleştirilmiştir.



Yapılan incelemeler sonucunda, 553 bağımsız bölümün hasarsız, 25 bağımsız bölümün az hasarlı, 4 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu, 15 bağımsız bölümün yangınlar öncesinde yapı vasfını yitirmesi sebebiyle tespitinin yapılamadığı belirlenmiştir.

2 BİN 500 KİŞİ ÖĞRENCİ YRTLARINA YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle 6 mahalleye daha sıçramıştı.

İki gün süren ve bugün saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.