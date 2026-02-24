Hatay’da yangın alanları yeşile bürünüyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen ‘Memleketimizi Yeşile Boyuyoruz’ fidan dikme etkinliğine çocuklar ve yetişkinler katıldı.

15 fidan diktiğini belirten Ezgi Kumsal Küçükrecep, “Geçen sene şehrimizde büyük bir yangın olmuştu, bütün ağaçlarımız yandı. Ormanı kahverengi görmek bizi üzüyor, yemyeşil görmek istiyoruz. Buraya fidanlarımızın büyümesi umuduyla geldik.” dedi.

30 BİN FİDANLA ORMAN CANLANDIRILACAK

Ormanı yeniden canlandırmak için toplamda 30 bin fidan dikmeyi planladıklarını söyleyen doğasever Soner Demir, şunları aktardı:

Şu ana kadar yaklaşık 5 bin fidanı diktik. Ramazan ayından sonra kalan fidanları da toprakla buluşturacağız. Amacımız doğaya destek olmak ve ormanlarımızı yeniden yeşertmek.

Demir, orman yangınlarının çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu belirterek, “Bilinçlenmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı bilinçlendirirsek, orman yangınlarının önüne geçebiliriz. Yeter ki fidan dikelim, ormanlarımız yeşersin.” ifadelerini kullandı.

FİDAN DİKMEK, GELECEĞE YATIRIM

Etkinlik kapsamında fidanları toprakla buluşturan katılımcılar, hem çevre bilinci oluşturmayı hem de yangınlardan zarar gören ormanları yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu çalışmalar, Hatay’ın doğal güzelliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefi taşıyor.