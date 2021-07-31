Hatay'da yangın meydana geldi

Hassa ilçesinin ardından bu kez Kırıkhan'da orman yangını başladı.

Yurdun çevre yerlerinde devam eden orman yangınlarına Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçesi de eklendi.

Alibeyçağıl Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİPLER GELDİ

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

TOPBOĞAZI'NDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkiisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.