Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
- AA
- 18.10.2020 - 09:45
Kolluk kuvvetleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörle mücadele etmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
HATAY'DA YILDIRIM-5 AMANOS OPERASYONU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ
Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.