Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kolluk kuvvetleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörle mücadele etmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

HATAY'DA YILDIRIM-5 AMANOS OPERASYONU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.