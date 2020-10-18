Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.55
-1.70%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    • Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
    • AA
    • 18.10.2020 - 09:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Kolluk kuvvetleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla terörle mücadele etmeye devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    HATAY'DA YILDIRIM-5 AMANOS OPERASYONU

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

    Hatay da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir