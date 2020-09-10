Yeniköy'de çıkan orman yangını sonrası iç burkan manzaraları görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Meriç Aktar, eskisi gibi fotoğraf çekemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını, uzun uğraşlar sonucunda havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Orman, yangının ardından küller içinde kalırken, doğa fotoğrafçılığı yapan Meriç Aktar da, burada eskisi gibi fotoğraf çekemeyecek olmanın üzüntüsünü dile getirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Özellikle sonbaharda fotoğraf çektiğini anlatan Meriç Aktar, "Maalesef bu yangından dolayı burası kötü bir hal aldı, bu yıl sonbahar mevsiminin gelişini çekemeyeceğim için çok üzgünüm" dedi.

"HER TARAF KÜLLER İÇİNDE KALDI"

Aktar, "Gördüğünüz gibi her taraf simsiyah, küller içinde kalmış, bu görüntüyü hiç görmek istemiyordum. Daha önce ormanda dağ ceylanlarını, alaca sansarları, kara kamlumbağalarını ve tilkilerin fotoğraflarını çekmişliğim olmuştu. Umarım bu yangından hayvanlarımız çok zarar görmemiştir" diye konuştu.

Hatay'daki kül olan ormandan üzücü görüntüler