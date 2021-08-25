Hatay'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Orman bölge müdürlüğü ekiplerine, jandarma ekiplerinin de yardım ettiği yangında 2 hektar alan kül oldu.
- İHA
- 25.08.2021 - 19:41
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Delibekirli mevkisi Çamseki Mahallesi’nde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
EKİPLERE JANDARMA DA YARDIM ETTİ
Yangını gören çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de destek oldu.
2 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU
5 arazöz, 2 su tankeri, bir helikopter ve 50 işçi ile müdahale edilen yangında 2 hektar alan zarar gördü. Söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.