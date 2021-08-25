Haberler

İç Haber

Hatay'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Hatay'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Orman bölge müdürlüğü ekiplerine, jandarma ekiplerinin de yardım ettiği yangında 2 hektar alan kül oldu.