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    Hatay'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Orman bölge müdürlüğü ekiplerine, jandarma ekiplerinin de yardım ettiği yangında 2 hektar alan kül oldu.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 19:41
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    Hatay'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

    Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Delibekirli mevkisi Çamseki Mahallesi’nde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

    EKİPLERE JANDARMA DA YARDIM ETTİ

    Yangını gören çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de destek oldu.

    2 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

    5 arazöz, 2 su tankeri, bir helikopter ve 50 işçi ile müdahale edilen yangında 2 hektar alan zarar gördü. Söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.

    Hatay daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü #1

    Hatay daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü #2

    Hatay daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü #3

    Hatay daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü #4

    Hatay daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü #5

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