Hatay'daki sazlık yangını söndürüldü
DHA

Hatay'da akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’ndeki sazlıkta çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti.

Yangın, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar