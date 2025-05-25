Hatay'daki sazlık yangını söndürüldü

DHA
Hatay'da akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’ndeki sazlıkta çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti.
Yangın, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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