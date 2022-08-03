Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna 3 İHA katıldı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan 3 adet Akıncı İHA, Batman'a gönderildi.
- 03.08.2022 - 19:53
- Güncelleme : 03.08.2022 - 20:20
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan 3 adet Akıncı İHA, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetlerinin ardından Batman’a gönderildi.
Envartere girdi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi.
"Hayırlı olsun"
Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna 3 İHA katıldı VİDEO