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    Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna 3 İHA katıldı

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan 3 adet Akıncı İHA, Batman'a gönderildi.
    • 03.08.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 20:20
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    Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna 3 İHA katıldı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan 3 adet Akıncı İHA, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetlerinin ardından Batman’a gönderildi.

    Envartere girdi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi.

    "Hayırlı olsun"

    Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna 3 İHA katıldı VİDEO

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna 3 İHA katıldı #1

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna 3 İHA katıldı #2

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna 3 İHA katıldı #3


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