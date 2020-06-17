Hava yolunda haziranın ilk 15 gününde 1 milyon yolcu

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, hava yolu ulaşımında haziranın ilk 15 gününde 1 milyon yolcuya ulaşıldığını açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir sürenin ardından iç ve dış hat uçuşları tekrar başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu ulaşımındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖNLEMLER TİTİZLİKLE UYGULANDI"

Haziranın ilk 15 gününde 1 milyon yolcuya ulaşıldığını açıklayan Karaismailoğlu, "İç hat uçuşlarının başlatıldığı 1 Haziran tarihinden 15 Haziran tarihine kadar koronavirüs salgınına yönelik etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu." ifadelerini kullandı.