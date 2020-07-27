Hayalini gerçekleştirdi: Siirt'e dönüp arıcılık yaptı

Çocukluk hayali olan oyunculuk mesleğini yapmak için 10 yıl önce İstanbul'a giden adam, hayali gerçekleştikten sonra memleketi Siirt'e dönerek arıcılık yapmaya başladı.

Siirt'in Tillo ilçesinde filmlerde oynama hayali ile büyüyen Cemil Beydoğan, hayali için 10 sene önce İstanbul'un yolunu tuttu.

Bazı projelerde küçük de olsa yer alan Beydoğan'ın hayali, tuttuğu İstanbul yolunda gerçek oldu.

HAYALLERİN PEŞİNDEN KOŞMANIN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Beydoğan, tekrar memleketinin yolunu tuttu. Burada arıcılıkla uğraşan Beydoğan, insanların hayallerinin peşinden koşması durumunda başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının en güzel örneği oldu.

AJANSA ATTIĞI MESAJLA DİZİDE ROL ALDI

44 yaşındaki Beydoğan, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'a gittiğini ve burada 2 yıl kaldığını söyledi. Beydoğan, "Çocukluğumda çok film izlerdim, filmlerin hayranıydım. Ben de o filmlerden bir tanesinde oynamak isterdim. 2010’da İstanbul'a gittiğimde bir ajansa mesaj attım. Mesajım kabul edilip ajans beni çağırdı, gittim kaydımı yaptılar, birkaç tane fotoğrafımı aldılar. Birkaç tane teklif aldım. En son Yaprak Dökümü dizisinde küçük bir rolde oynadım. Küçük bir rol de olsa hayallerimi gerçekleştirdim. Hayalimi gerçekleştirdikten sonra tekrar köyüme geldim. Köyde çiftçilikle uğraştım arıcılığa meyil verdim. Arıcılığı çok seven bir insanım hayatımı böyle geçindirip gidiyorum. Hayalim bir dizide oynamaktı ve o hayalimi gerçekleştirdim çok mutlu oldum ve mutluyum" dedi.