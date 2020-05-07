HDP il binasına girmeye çalışan anne yardım istedi

Diyarbakır'da HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürülen oğlu için yardım isteyen anne, "Oğlum, 'beni kurtarın' diye haber gönderdi" dedi.

Diyarbakır'da anne ve babaların, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019'dan beri eşi Rauf Biçer ile birlikte eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, HDP'den oğlu Mustafa'yı (18) isteyerek, HDP il binasına girmeye çalıştı.

Biçer'in içeri girmesine polis engel oldu.

"OĞLUMU BANA VERSİNLER"

"Oğlumu bugün bana getireceksiniz." diye haykıran kanser hastası anne Biçer, oğlundan haber aldığı için geldiğini belirtti.

Ayşegül Biçer, "Bu sabah bana gelen haberde oğlumun HDP'liler tarafından tehdit edilerek götürüldüğünü öğrendim. Oğlum, 'Beni kurtarın' diye birisini arayıp, söylemiş. Söylediği kişi beni arayıp 'Git çocuğunu kurtar, çocuğun yalvarıyor orada' dedi. Ben geldim HDP'den oğlumu almaya, bugün oğlumu bana versinler. 18 ay oldu, yeter artık dayanamıyorum." dedi.

ANNELER DESTEK OLDU

Ayşegül Biçer'e destek olan annelerden Diyarbakırlı Remziye Akkoyun da fenalık geçirdi.

Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemini devam ettiriyor.