HDP'den Meclis'te terör propagandası

Her fırsatta Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP, Meclis'te "İsteseydik dağa gitmeye engel mi var bize? Gidip savaşamaz mıydık? Dağı tercih edemez miydik" açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulunda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Kanun teklifinin görüşüldüğü sırada terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, Meclis kürsüsünden açık açık terör propagandasında bulundu.

"İSTESEYDİK DAĞA GİDEMEZ MİYDİK"

Kanun teklifinin 15. maddesinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP olarak dağa çıkabileceklerini ima ederek, "Ben demokratik mücadeleyi, parlamenter sistemi, insanlarımızın iradesini, bu mücadeleyi tercih ederek, bizler, her birimiz buraya geldik. İsteseydik dağa gitmeye engel mi var bize? Gidip savaşamaz mıydık? Dağı tercih edemez miydik sevgili arkadaşlar" ifadelerini kullandı. HDP'li vekilin bu sözleri üzerinde Meclis'te tartışmalar başladı.

HDP'li Hüda Kaya: İsteseydik dağa çıkardık VİDEO