HDP'nin Cizre mitingi sonrası polise taşlı saldırı

İHA
Seçime az süre kala adaylar sahada...
Mitingler peş peşe yapılıyor.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti (YSP) Cizre İlçe Başkanlığınca Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde miting düzenledi.
Polise taşlı saldırı
Saat 18.00’de sona eren YSP'nin mitingi sonrası dağılan kalabalığın arasında bulunun bazı gruplar, yol üzerinde güvenlik önlemi alan polis ve polis araçlarına taşlarla saldırdı.
Biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti
Polis ekipleri, gruba dağılmaları konusunda yasal uyarıları yaptıktan sonra biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
Grup, ara sokaklara kaçarak dağılmaya başladı. Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.