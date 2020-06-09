Her gün oğlunun boğulduğu yere gelip, gözyaşı döküyor

Manavgat Irmağı'nda boğulan 16 yaşındaki Mustafa Boz'un babası Kerem Boz, olaydan sonra her gün oğlunun cansız bedeninin çıkarıldığı yere geliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Mustafa Boz, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kendilerine verilen 4 saatlik iznin bitimine 5 dakika kala, arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Irmağı'na girmişti.

Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz, suda çırpınmaya başlamış, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kaybolmuştu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaşanan olayın ardından arama çalışması yapan ekipler ise Mustafa Boz'un cansız bedenini ırmağa girdiği yerin çok yakınında, dipte kolu ağaç köküne takılmış olarak bulmuştu.

Haberi alıp, olay yerine gelen baba Kerem Boz ise sağlık ve güvenlik görevlilerini görünce, 'Mustafa’m' diyerek feryat etmişti.

Antalya'da ırmakta kaybolan gencin cesedi bulundu

ACILI BABA HER GÜN ORAYA GİDİYOR

Olayın ardından her gün aynı noktaya gelerek, "Neden Mustafa'm, neden?" diyerek gözyaşı döken Kerem Boz, Manavgat Irmağı'nda özellikle iskelelerin olduğu yerlerde kapı olmadığını söyleyerek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

"BENİM CANIM GİTTİ, ARTIK GERİ GELMEYECEK"

Kerem Boz, oğlunu kaybettiği günden bu yana hayatının kötüleştiğini söyleyerek, "Ben tam 20 günden bu yana her gün buralardayım. Halime bakın, halimi anlarsınız. Benim canım gitti, artık geri gelmeyecek. Başka Mustafa'ların canı yanmasın, başka anaların babaların canı yanmasın. Allah rızası için devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bu iskelelere kapı yaptırsınlar. Yukarı tabela koymuşlar ama okuma yazma bilmeyen biri gelse ne olacak? Kimse acı yaşamasın, kimse evladını kaybetmesin. Ben evladımı kaybettim, başka canlar yanmasın" dedi.

"ANNENİZE, BABANIZA BÖYLE BİR ACI YAŞATMAYIN"

Manavgat'ta her sene birçok gencin ırmakta boğulduğunu belirten Kerem Boz, onları ırmağa girmemeleri konusunda uyardı. Manavgat'ta 3-4 kilometre ileride denizin olduğunu söyleyen Boz, gençlere, "Serinlemek istiyorsanız denize gidin. Irmağa girerek, annenize, babanıza böyle bir acı yaşatmayın. Nereye giderseniz onlara söyleyin" diye seslendi.