İHA
Adana'nın Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda iddiaya göre A.D.'nin (44) sürdüğü belediye otobüsü durağa yanaşmak isterken elektrikli bisiklet sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bisikletteki A.Y. (29), M.Y. (23) ve S.Ş. (19), otobüsün camını yumrukladı.
Bunun üzerine otobüsten inen şoför, 3 kişi tarafından feci şekilde darbedilerek yaralandı.
Yaşananlar kamerada
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirilirken olay yerine sevk edilen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı.
Yaralanan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırganların emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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