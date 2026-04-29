Hesaplandı: Mayıs'ta 16 günlük izin formülü

Mayıs ayında art arda denk gelen resmi ve dini tatiller, ciddi bir tatil fırsatı sunuyor.

Birkaç gün yıllık izin ekleyerek de bu tatil 16 güne kadar çıkabiliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili 1 gün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 1 gün, 27-30 Mayıs Kurban Bayramı 4 gün olmak üzere 6 günlük resmi tatil oluyor.

Eğer iyi bir planlama yapılırsa, 16 gün kesintisiz tatil yapmak mümkün.

İşte, yöntemi...

16 GÜNLÜK MAYIS TATİLİ:

Çalışanlar, hafta sonu tatilleriyle birlikte şu şekilde bir planlama yapabilir:

15 Mayıs Cuma (yıllık izin)

16-17 Mayıs (hafta sonu)

18 Mayıs Pazartesi (yıllık izin)

19 Mayıs Salı (resmi tatil)

20, 21, 22 Mayıs (yıllık izin)

23-24 Mayıs (hafta sonu)

25 Mayıs Pazartesi (yıllık izin)

26 Mayıs Salı (Arife günü, yarım gün izin)

27-28-29-30 (Kurban Bayramı)

Toplamda 5,5 günlük yıllık izin kullanan bir çalışan; 16 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 31 Mayıs Pazar gününe kadar uzanan toplam 16 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olabiliyor.