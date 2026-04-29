Hesaplandı: Mayıs'ta 16 günlük izin formülü

1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve son olarak Kurban Bayramı'nı da içeren Mayıs 2026, yıllık izin kullanılarak da 16 gün tatil şansı sunuyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili 1 gün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 1 gün, 27-30 Mayıs Kurban Bayramı 4 gün olmak üzere 6 günlük resmi tatil oluyor.
16 GÜNLÜK MAYIS TATİLİ:
Çalışanlar, hafta sonu tatilleriyle birlikte şu şekilde bir planlama yapabilir:
15 Mayıs Cuma (yıllık izin)
16-17 Mayıs (hafta sonu)
18 Mayıs Pazartesi (yıllık izin)
19 Mayıs Salı (resmi tatil)
20, 21, 22 Mayıs (yıllık izin)
23-24 Mayıs (hafta sonu)
25 Mayıs Pazartesi (yıllık izin)
26 Mayıs Salı (Arife günü, yarım gün izin)
27-28-29-30 (Kurban Bayramı)
Toplamda 5,5 günlük yıllık izin kullanan bir çalışan; 16 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 31 Mayıs Pazar gününe kadar uzanan toplam 16 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olabiliyor.