Yasal döküm alanını kullanmak için ton başına yüksek ücret ödemekten kaçan yükleniciler, çareyi adanın ormanlık alanında buldu. Gece saatlerinde moloz yığınlarının döküldüğü alanda çöp dağları oluştu.

Yerli ve yabancı tursit tarafından yaz boyunca yoğun ilgi gören Heybeliada'da üzücü görüntüler ortaya çıktı.

Adanın ormanlık bölgelerinde moloz ve atık yığını olduğu görüldü.

bu nedenle adeta çöplüğe dönen bölgede, hafriyat kamyonlarının yasa dışı şekilde gece saatlerinde atık döktüğü ortaya çıktı.

Çöp dağları oluştu

Önüne geçilmeyen ve her geçen gün artan moloz yığınları, adanın bir bölümünü kapladı.

İddiaya göre, yasal döküm alanındaki yüksek fiyat artışından kaçan yükleniceler, çareyi ormanlık alanda buldu.

İHA'nın aktarımına göre; küçük çaplı çöğ dağlarının oluştuğu alan kameralara yansıdı.

Heybeliada'da korkunç görüntü: Orman moloz çöplüğüne döndü VİDEO



"Ağaçlara ufak tefek zararlar verilmiş"

Ormanlık alanda moloz yığınlarına tanık olan Adalılardan Hanefi Durul Bido, “Ormanda gezerken okulların arka bölgesinde orman yoluna moloz döküldüğünü gördük. Bunun için de gerekli yerlere ve sosyal medyaya yazılar yazdık. Bu molozların orman yollarına dökülmesi doğru bir işlem değil. Çünkü bu işlemi yapan müteahhidin bunları İstanbul'a, anakaraya yollaması gerekiyor. Fakat herhalde bunun masrafından kaçıldığı için molozlar orman yollarına yayılmış. Bunun da orman için büyük zararları var. Bunu yaparken de bir kısım ağaçlara ufak tefek zararlar verilmiş. Bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyoruz.





"Bir doğa katliamı olacağını düşünüyoruz"

Bugün ufak bir yere dökülmüş, beş-altı kamyonluk bir şey ama yarın adanın diğer orman yollarında da böyle bir işlem yapılırsa burada bir doğa katliamı olacağını düşünüyoruz. Bunun yapılmaması için gerekli kurumları, kuruluşları uyarma görevimizi iletmek isteriz. Kimler tarafından döküldüğünü bilemiyorum. Ama genelde bu tür işlerin müteahhitler tarafından yapıldığı söyleniyor. Ama kimdir, nedir? O konuda bir bilgimiz yok” dedi.



