PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurları, yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü yolu üzerine BTÖ mensuplarınca EYP yerleştirildiği bilgisine ulaştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ele geçirilen patlayıcı malzemeyi kontrollü bir şekilde yerinde imha etti.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Hizan’da PKK'nın yola döşediği EYP imha edildi