HSK Kararnamesi Resim Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 üye atadı.
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 03:10
- Güncelleme : 27.05.2021 - 03:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 üye atamasıyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bu isimler, HSK üyeliği sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci,
Trabzon Bölge Adliyesi Başkanı İbrahim Kolcu,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım oldu.
ÇEŞİTLİ KURUMLARA ATAMALAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı, yerine Alpaslan Çakar getirildi.
Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.