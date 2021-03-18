HSK'dan hakim ve savcı atamaları

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayını atadı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayını atadığı kararname, Resmi Gazete'de yayınlandı.

357 HAKİM VE SAVCI ADAYI ATANDI

Buna göre, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı, 12 Mart'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.