Hulusi Akar, Hatay'da esnaf için kurulan prefabrik çarşıyı inceledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanılan iki depremle derinden sarsıldı..

Büyük yıkıma yol açan, on binlerce can alırken binlerce kişiyi de evsiz bıraktı.

Toplam 11 ilde hissedilen sarsıntının ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Devlet-millet iş birliği ile bölgede hummalı çalışmalar yürütüldü.

Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçların karşılandığı afet bölgesinde, çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başladı.

Devletin tüm bakanları da görevlendirildikleri afet bölgelerinde ilk andan itibaren çalışmaları koordine ediyor.

Prefabrik çarşıyı inceledi

Sık sık çadır ve konteyner kentleri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Hatay'daydı..

Bakan Akar, kentte hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar kapsamında esnaf için yapılan prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu.

Esnaf için 50 prefabrik iş yerinden oluşturulan Defne ilçesindeki Sevgi Park Prefabrik İş Yeri'ne ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, iş yerlerini gezdi.

"Biz devlet-millet el ele bu felaketten çıkacağız"

Çekilen kura sonucu iş yeri almaya hak kazanan esnafla sohbet eden Akar, iş yerlerinin kurulumunda görev alan işçilerle de bir araya geldi.

Akar, "Devlet bütün gücüyle burada. Tek başına devlet bir güç ama bunu milletiyle birleştirdiği zaman tam güç oluyor. Biz devlet-millet el ele bu felaketten çıkacak, yaraları hep beraber saracağız. Yapılan bu çarşı da bu çalışmaların çok güzel bir örneği. Hayatın normalleşmesine çok önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.