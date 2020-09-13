Hulusi Akar: Yunanistan 18 adayı silahlandırmış

Türkiye'ye en yakın Yunan adası olan Meis'in silahlandırıldığını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve Libya'daki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir dizi temaslar için bulunduğu Antalya'da Yunan adalarının net bir şekilde göründüğü bir alandan, Yunanistan ile Türkiye arasındaki kıta sahanlığı problemi konusunda değerlendirmelerde bulunan Akar, Yunanistan'ın, 18 adayı silahlandırdığını söyledi.

"ELİMİZİ UZATSAK TUTACAĞIMIZ MEİS.."

Yunanistan'ın bu adımlarının, gerginliği tırmandırdığını, diyalog ortamını ortadan kaldırdığını söyleyen Bakan Akar, "Elimizi uzatsak tutacağımız mesafede olan Meis Adası var. Bu adaya, sanki kutlama yapacak başka ada kalmamış gibi.. Hep bunlara geliyorlar. Bunlar bizi rahatsız eder. Bunlar provokatiflik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: Yunanistan 18 adayı silahlandırılmış ViDEO

Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;

"BİZ DİYALOGDAN YANAYIZ"

Yunanistan'ın Gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışların mutlaka bir tarafa bırakılması lazım.

Biz diyalogdan yanayız. Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz.

Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok.

"MACRON'UN KENDİNİ KURTARMA OPERASYONU"

Güvenilen dağlara karlar yağmadan bizim bir an önce diyalog kapılarını açmamız ve karşılıklı diyalogla problemleri çözmeye çalışmamız lazım.

Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım.

(Yunanistan Cumhurbaşkanının Meis ziyareti) Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi bunlara geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder

Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta.

"HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

(Oruç Reis gemisinin faaliyetleri) Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil.

(NATO'daki görüşmeler) Diyalogla, müzakerelerle problemlerimize siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu çerçevede her türlü girişimi destekliyoruz

(Macron'un ifadeleri) Bu ve benzer söylemler fitne çalışmasıdır. Bu fitne çalışmalarının da asil milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur.

"GÖRÜŞMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

(NATO'da dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz.

(ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kısmen kaldırması) Bizi barışa, çözüme değil çözümsüzlüğe götürecek. Müttefiklik ruhuna yakışmaz.

LİBYA KONUSU

Libyalı kardeşlerimizin kendi birlik ve bütünlükleri, güvenlikleri için gerekli olan düzenli ordu kurmalarına yardımcı oluyoruz.

Birçok ülke ve kurum maalesef buradaki haksızlığa, Hafter grubunun saldırılarına karşı sessiz kalıyor."