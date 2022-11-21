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    Hülya Koçyiğit'ten şehit ailesine ziyaret

    Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in ailesini ziyaret eden ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, üzüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:49
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    Hülya Koçyiğit'ten şehit ailesine ziyaret

    Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in ailesini, Yeşilçam’ın ünlü yıldızı Hülya Koçyiğit ziyaret etti.

    Taziye ziyaretine Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat ve askeri yetkililer eşlik etti.

    "Bir kalleş terör kurşunuyla kaybettik"

    Ziyaret sonrası İHA'ya konuşan Hülya Koçyiğit, "Bu mübarek toprakları korumak için görevlendirilen bir evladımız. Ne zaman bir şehit haberi gelse bu ana yüreğim yanıyor. Ve o anda o şehidin ailesinin yanında olmak, o annenin gözlerinin yaşını silmek, ellerinden tutmak ve teselli etmek istiyorum. Yalnız değilsiniz biz sizin yanınızdayız demek istiyorum. Bu nedenle bugün ziyaret ettim aileyi. Şehit astsubayımızın son görüntüleri gözümün önünde. Bir kalleş terör kurşunuyla kaybettik. Ama şehitler ölmez diyoruz hep beraber. Onlar aramızda ve Allah huzurunda da en yüksek mertebede. Ailenin bu onurlu, gururlu duruşu beni de teselli etti. Kahramanca ülkemizi, topraklarımızı müdafaa eden bu evlatlarımız zaman zaman hakketmediği iftiralarla karşılaşıyorlar. Son zamanlarda Türk ordusuna atılan iftiralardan biri de kimyasal silah kullanarak karşı tarafı taciz etti diye. Bu iftiralar karşısında kınıyorum. Nice evlatlarımızı şehit verdik, bu son olsun diyorum." dedi.

    Hülya Koçyiğit'ten şehit ailesine ziyaret ViDEO

    Hülya Koçyiğit ten şehit ailesine ziyaret #1

    Hülya Koçyiğit ten şehit ailesine ziyaret #2

    Hülya Koçyiğit ten şehit ailesine ziyaret #3

    Hülya Koçyiğit ten şehit ailesine ziyaret #4

    Hülya Koçyiğit ten şehit ailesine ziyaret #5


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