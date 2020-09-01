İBB Hamidiye Sularına zam yaptı

İBB tarafından Hamidiye Sularına zam devam ediyor. Yapaılan zamlarla birlikte damacana su 12,5, pet şişe su 16,5 TL oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zam furyası devam ediyor...

İBB yolculuğuna "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla çıkan İmamoğlu'nun yönetiminde İSKİ,minibüs, İSPARK zamlarından sonra Hamidiye Sularına da art arda zamlar ekleniyor.

DAMACAN 12,5 PET ŞİŞE SU 16,5

İBB tarafından Hamidiye Suları için daha önce damacanalar 9 liradan 11 liraya çıkartılırken bugünkü yapılan zamla 12,5 lira oldu. Pet şişe suları da yapılan son zamla birlikte 16,5 lira oldu.