İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir anne daha evladına kavuşacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir anne daha evladına kavuşacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"28. BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Bakan Soylu, bir annenin daha evladı ile kavuşacağının müjdesinin vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler."