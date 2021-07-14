İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir anne daha evladına kavuşacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesini verdi.
- AA
- 14.07.2021 - 23:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
"28. BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"
Bakan Soylu, bir annenin daha evladı ile kavuşacağının müjdesinin vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha, 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler."