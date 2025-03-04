İçişleri Bakanı Yerlikaya, sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ı ziyaret etti

AA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2023'te okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın konuğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 11 yaşındaki Tunahan'ın 14 ay önce okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını anımsattı.

"ONUN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME DÜNYALARA BEDEL"

Olayın ardından aylarca hastanede kalan Tunahan'ın iki kez beyin ameliyatı olduğunu ve tedavisinin hala devam ettiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: